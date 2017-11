Após ser atropelada, menina de 5 anos passa por cirurgia e fica em estado grave na UTI em Rio Branco

A pequena Hilary Vitória Camurça Fonseca, de 5 anos, está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital da Criança, em Rio Branco, após ter passado por uma cirurgia para a retirada do baço.

A menina foi atropelada no último domingo (12) no bairro Montanhês por uma motocicleta. O acidente aconteceu quando a bisavó da menina saiu para ir ao açougue e ela soltou a mão da bisavó e corrido. Em seguida, um motoqueiro que passava no local acertou a criança em cheio.