ACERTO DE CONTAS: Jovem é alvejado a tiros e suspeitos são presos após fuga e acidente

Em Rondonia

Sidney B. R. (18) e João Vitor G. A. (19) foram presos pelo crime de tentativa de homicídio no final da noite de domingo (12) na Rua das Camélias, bairro Jardim Eldorado, zona sul de Porto Velho. A dupla tentou matar a tiros Alisson R. B. (18), que foi alvejado duas vezes na clavícula enquanto estava na frente da casa de um amigo, localizada na Rua Anari com Gênova, bairro Floresta, na mesma região.

A vítima conversava com um amigo na frente da casa e os suspeitos em uma motocicleta Honda Fan de cor preta passaram por três vezes na frente da casa. Na quarta vez, eles pararam a moto e sem descer do veículo o carona sacou uma arma de fogo e efetuou cinco tiros na direção de Alisson, que baleado correu para dentro da residência. Os suspeitos fugiram. Porém, uma guarnição da PM realizava patrulhamento nas proximidades recebeu informações sobre o crime e logo se deparou com os suspeitos. Eles desobedeceram a ordem de parada e saíram em fuga. Após intensa fuga, a dupla foi detida ao perder o controle da moto e colidir contra uma lixeira.

Ambos confessaram a autoria do crime e alegaram que foram para matar o desafeto, pois ele teria roubado um carro da mãe de um amigo deles. Alisson recebeu os primeiros socorros no local por uma equipe médica do Samu e foi socorrido para o hospital João Paulo II em estado de saúde estável. A dupla recebeu voz de prisão, foi medicada na UPA e conduzida para Central de Flagrantes. Com os suspeitos foi apreendido um revólver calibre 38 com 5 munições deflagradas. A motocicleta que eles ocupavam não consta restrição de roubo e nem furto.