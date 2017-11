ABSURDO: Mulher agredida flagrou marido abusando do filho de 4 anos

Em Rondonia

Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho. O homem também é suspeito de abusar do filho de apenas 4 anos. Policiais militares prenderam no domingo (12) D. B., 58, acusado de agredir a ex-mulher de 31 anos em uma residência no bairroJardim Santana, zona Leste de Porto Velho. O homem também é suspeito de abusar do filho de apenas 4 anos.

Conforme relatos do boletim de ocorrência, há três dias atrás, a mulher teria flagrado o marido passando o pênis no rosto do filho. Houve discussão e a mulher separou do suspeito, mas não denunciou o caso à polícia. Já no domingo, ela foi buscar alguns objetos que havia deixado na casa do ex e acabou surrada por ele, inconformado com a separação.

A PM foi acionada e o suspeito recebeu voz de prisão. No trajeto para a Central de Flagrantes, o homem se debatia dentro do camburão e sofreu algumas lesões pelo corpo. O crime de estupro será apurado pela Polícia Civil.