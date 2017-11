Abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários do Serviço Social do Comércio no Acre

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC), através do Programa Especial de Bolsa Estágio, abre inscrições para o processo seletivo simplificado para ingresso de estagiários em 2018. As vagas e formação de cadastro de reserva são distribuídas para estudantes de nível superior dos cursos de pedagogia, história, odontologia, música, serviço social, educação física, enfermagem, artes cênicas e nutrição, para lotação nas unidades do Sesc em Rio Branco.

O candidato a vaga de estágio deve ser aluno de uma Instituição de Ensino Superior conveniada ao Sesc: Universidade Federal do Acre (Ufac), União Educacional do Norte (Uninorte), Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao), Instituto de Ensino Superior do Acre-(Iesacre), Fameta e (União de Cursos Superiores COC LTDA ) Unicoc.

Os candidatos passam por análise curricular, provas e avaliação comportamental, podendo conter redação, dinâmicas e entrevistas. Antes de iniciar o projeto, o estagiário participa de uma ambientação para conhecer o Sesc e o Programa de Estágio. Em seguida, participa de treinamentos específicos, dependendo da solicitação do gestor, e das atividades e necessidades de cada setor.

“O Sesc tem a oportunidade de propiciar o conhecimento prático aos estagiários, com orientação e acompanhamentos contínuos. E recebe como retorno a contribuição e inovação dos estagiários, que estão atualizados com os conhecimentos teóricos e trazem ideias e projetos originais, desta forma facilitando a relação teoria – prática”, diz Marcela Brito, assessora técnica de planejamento e responsável pelo programa de estágio do Sesc no Acre.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 13 de novembro de 2017 a 05 de janeiro 2018 no horário das 8h às 11h30 e das 14h30 às 17h30 no Sesc administração, no condomínio Fecomércio, sala da ATP 3º andar, avenida Getúlio Vargas, nº 2.472. Informações (68) 3302 2916. Edital completo no site www.sescacre.com.br.