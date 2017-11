‘Terceira vez que tento por um sonho’, diz candidata no AC que trabalha como salgadeira e quer cursar nutrição

Essa é a terceira vez que a salgadeira Jorgeneide Moreno da Silva, de 42 anos, tenta o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ela, que é casada e tem quatro filhos, sonha em fazer nutrição na Universidade Federal do Acre (Ufac). As provas desse domingo (12) – matemática e ciências da natureza – são as que ela considera as mais difíceis.