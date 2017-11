Suspeito de roubo é executado a tiros na zona Leste

Em Rondonia

Nildo Lopes da Silva (27), foi morto a tiros na noite deste sábado (11) na Rua Petrônio Ferreira, entre Ruas Plácido de Castro e Inácio Mendes, bairro JK II, zona Leste de Porto Velho. De acordo com informações da polícia, Nildo tentou roubar uma motocicleta nas proximidades na companhia de um comparsa em uma motocicleta. Eles foram seguidos por uma testemunha, que sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos.

O comparsa conseguiu fugir. Moradores da região acionaram a Polícia Militar, que quando chegou ao local solicitou socorro médico. O Corpo de Bombeiros e o Samu estiveram presentes, mas o jovem já estava sem vida. A arma que Nildo usava teria sido levada pelo autor do assassinato.

A área do crime foi isolada e a Perícia Técnica juntamente com o rabecão foram acionados para realizarem os trabalhos de praxe. Durante a perícia, foi possível constatar quatro perfurações no corpo dele, sendo um nas costas, dois na mão e outro na cabeça.