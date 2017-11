Segurança reforça policiamento nas ruas de Rio Branco para evitar roubos

“Na próxima semana a operação vai aumentar ainda mais o efetivo policial nas ruas. É claro que um período como esse [com 13º salário] requer uma atenção diferenciada. Vai passar a Operação Papai Noel e nós vamos continuar a diminuir o espaço para as pessoas que têm praticado delitos na cidade de Rio Branco. Nós temos que avançar e isso significa diminuir espaço, diminuir território”, destaca.

O secretário afirmou ainda que o objetivo é dar à população a sensação de segurança. Ele relembrou o Encontro de Governdores no Acre, realizado em 27 de outubro em Rio Branco. Segundo Farias, o grupo se reuniu com o presidente da República na última semana para debater a criação do Fundo Estadual de Segurança Pública em que a União daria apoio financeiro aos estados.