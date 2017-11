Secretaria de Saúde realiza Caminhada de Abertura da Campanha Novembro Azul em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia através Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta sexta dia 10, uma caminhada para alertar a população MASCULINA sobre a importância da prevenção câncer de próstata.

Participaram do evento o pessoal do Exercito apoiados pelo DETRAN, técnicos e enfermeiros, servidores municipais da saúde e de outros setores, o vice Prefeito Raimundão acompanhou na caminhada a Secretária Municipal de Saúde Terezinha Ribeiro Flores.

A campanha

Criada em 2011, a campanha, originalmente, visa orientar a população masculina sobre o câncer de próstata. A doença figura como o segundo tipo de câncer mais comum entre homens, com mais de 13 mil mortes anuais uma a cada 40 minutos. Mais de 61 mil novos casos devem ser registrados no País em 2016, segundo o Instituto Nacional do Câncer.

Até o final do mês, serão realizadas atividades de orientação sobre o câncer de próstata e a saúde do homem e ações para estimular a atividade física. Haverá distribuição de material informativo e palestras, alem disso a Secretaria de Saúde está flexibilizando os horários de atendimento no Centro de Saúde José Candido de Mesquita estendendo até as 20h para que todos possam ter atendimentos médicos e orientações sobre a campanha.

A caminhada foi encerrada na Praça 28 de abril onde foram dadas algumas palestras sobre a importância da Campanha Novembro Azul.