‘Provas muito longas, espero que as de hoje estejam melhores’, diz deficiente visual que faz Enem pela 2ª vez no Acre

Célio Roberto Alves de França, 49 anos, que é deficiente visual, reclama que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desse ano estão bem maiores e mais cansativas do que as do ano passado. Segundo ele, não é só porque ele é cego, França acredita que está cansativo para todo mundo. Ele pediu atendimento especial e logo na entrada já foi recebido pela equipe.