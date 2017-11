Polícia Civil prende dupla suspeita de matar homem em frente à Upa da Sobral

A Polícia Civil, após um trabalho de investigação, conseguiu prender, com o apoio de policiais militares,a dupla suspeita de ter assassinado Edson Casé da Silva, de 29 anos, na última quinta-feira (09), em frente à Unidade de Pronto Atendimento (Upa), na Baixada da Sobral.

Cleidson Vasconcelos Alves e Ricardo Cordeiro da Silva foram presos na Rua do Barro, região do bairro Ayrton Sena com uma pistola calibre 9 milímetros e uma moto biz que havia sido roubada no mesmo dia do crime. Ricardo estava com um mandado de prisão em aberto.

De acordo com o delegado da Homicídio, Rêmulo Diniz, as investigações apontam que o objetivo dos criminosos era roubar a moto da vítima que teria resistido e acabou sendo alvejado. Médicos da Upa se deslocaram até o local para o socorro, mas, só puderam atestar o óbito.

“São ladrões com passagem pela polícia, inclusive um deles com um mandado de prisão em aberto. Estavam fortemente armados uma vez que estavam com uma pistola 9 milímetros de uso restrito das forças armadas e andava em plena luz do dia, com uma moto roubada para praticarem crimes. Agora o inquérito será concluído e deverão responder por tentativa de latrocínio com morte consumada. ” disse o delegado.