Paraquedista morre após colidir contra muro durante pouso

Um paraquedista de 37 anos morreu por volta das 16h deste sábado no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, na região Metropolitana de Porto Alegre. Ele sofreu politraumatismo após colidir contra um muro no momento em que tentava pousar no Aeroclube da cidade.

Conforme a equipe de emergência que atendeu Fabrício Funck, ele colidiu contra um muro no pátio de uma empresa que fica próxima do aeroclube, no bairro Canudos, e apresentou diversas fraturas, lesões e traumas. Seu estado de saúde era considerado grave.Ele recebeu atendimento ainda de uma equipe do Samu e recebeu os primeiros socorros, até ser levado para o Hospital Municipal de Novo Hamburgo, onde teve uma parada cardíaca e acabou morrendo por volta das 16h.

Conforme o Centro Gaúcho de Paraquedismo, Fabrício era um experiente paraquedista, credenciado junto à Confederação Brasileira de Paraquedismo. Ele era morador de Porto Alegre e costumava ir à cidade no Vale do Sinos para os saltos.

Ainda de acordo com o centro, as causas do acidente ainda serão apuradas, todos os procedimento de segurança foram adotados, e as autoridades serão informadas sobre ocorrido.