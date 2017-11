No Acre, estudante sai de casa 3h antes da abertura dos portões para fazer o Enem: ‘medo de chegar atrasada’

Jovina Freire, de 16 anos, mora em Rodrigues Alves, cerca de 12 km da Escola Professor Flodoardo Cabral, em Cruzeiro do Sul, onde está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A estudante saiu de casa 3h antes da abertura dos portões para evitar atrasos.

“Não podia chegar atrasada, estou estudando desde o início do ano para poder passar em uma boa universidade e fiquei com medo”, conta.

O amigo de Jovina, o estudante Paulo Vitor de Souza, de 18 anos, teve que voltar para casa a pé no domingo passado porque a balsa estava lotada. “Chegamos no ônibus e a balsa estava lotada e ia demorar muito para gente atravessar, o jeito foi descer do ônibus entrar na balsa no meio dos carros e ir para casa a pé, de noite, cansado e com fome”, lamenta.