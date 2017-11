No Acre, candidato se atrasa e culpa demora de ônibus por não chegar a tempo para fazer Enem

O reforço da frota de ônibus de Rio Branco foi mantido no segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, neste domingo (12). Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), as linhas da cidade tiveram um aumento de 27% no número dos carros, e foram disponibilizados seis extras para atender a demanda do dia.