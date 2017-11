GRAVE: Veículo com criança de 3 anos capota em acidente no centro

Em Rondonia

O acidente com capotamento aconteceu na tarde deste sábado (11) na Rua Marechal Deodoro com Paulo Leal, região Central de Porto Velho. Por sorte ninguém se feriu.

De acordo com informações obtidas no local, o condutor de um automóvel modelo Uno seguia na Rua Marechal Deodoro, sentido Av. 7 de Setembro, quando teria avançado a preferencial e colidido com o automóvel Polo que transitava na via cruzada. Com o choque entre os veículos, o Uno acabou capotando e por sorte uma criança de 3 anos que estava numa cadeirinha no banco de trás do carro não se lesionou, apesar da gravidade do ocorrido.

A Companhia de Trânsito foi acionada para registrar a ocorrência.