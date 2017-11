Enem 2017 tem segundo dia de provas neste domingo com matemática, física, química e biologia

Candidatos terão de responder 90 questões de exatas e biológicas; primeiro dia teve 30% de abstenção e 273 eliminações.

Passou a redação e a prova de ciências humanas. Agora é a vez da prova de ciências exatas do Enem 2017, que pela primeira vez é aplicado em dois domingos. Dos 6.731.344 inscritos, 2.033.590, o equivalente a 30,2%, faltaram no primeiro dia. Estes até podem participaram da prova deste domingo (12), se cumprirem os requisitos, mas não terão pontuação suficiente para participar de programas do governo federal ou disputar vagas na universidade.

Gabarito extraoficial e resolução comentada

O Enem é a principal forma de acesso para vagas na rede pública de ensino superior, passando até mesmo a ser aceito pela Universidade de São Paulo (USP) e em 27 instituiçoes de Portugal. Para o Ministério da Educação (MEC), é a segunda maior prova do tipo no mundo, só perdendo para o gao kao, prova de admissão ao ensino superior da China, com 9 milhões de candidatos.

A partir das 18h, o G1 terá um programa ao vivo para corrigir e comentar a prova. O gabarito oficial das provas só será divulgado na próxima quinta-feira (16), e as notas individuais saem no dia 19 de janeiro.

MUDANÇAS

A prova do domingo passado (5), estreou uma série de mudanças no formato do Enem. Além de deixar de ser aplicado durante um fim de semana só, incluindo sábado e domingo, o Ministério da Educação mudou a distribuição da prova.

Neste domingo, os candidatos terão de responder 45 questões de química, física e biologia, e outras 45 de matemática. (Os professores dizem que a estratégia dos alunos para resolver a prova também precisa mudar.)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também eliminou do exame a função de certificação do ensino médio, e ainda incluiu mudanças nos cadernos de prova, que passam a ter também os nomes dos candidatos para aumentar a segurança.

BALANÇO DO PRIMEIRO DIA

O primeiro dia de provas do Enem correu dentro do previsto, segundo o balanço do Ministro da Educação, Mendonça Filho. “Tudo ocorreu bem tendo em vista o tamanho do exame”, disse em entrevista à imprensa concedida em Brasília, na noite do domingo (5).

Um dos destaques da primeira prova foi tema da redação “A formação educacional para surdos” provocou debates sobre inclusão e deficiência ao longo de toda a semana. Na prova de ciências humanas, a análise dos professores é de que havia textos longos e nível de dificuldade média.

Um total de 273 participantes foi eliminado. Desses, 264 foram desclassificados por descumprimento de regras gerais do edital e 9, por terem algum equipamento identificado pelo detector de metais. Um aluno foi flagrado com um cigarro de maconha no bolso, mas após entregar a droga, continuou fazendo exame. Na edição do Enem do ano passado, houve 3.942 eliminações no primeiro dia de prova.

Cerca de 3.500 candidatos vão ter o direito de refazer o primeiro dia de provas. Eles estavam em nove locais de prova em Pernambuco, Goiás e Piauí e foram prejudicados por falta de energia elétrica. Eles poderão fazer as provas de ciências humanas no dia 12 de dezembro, mesmo dia em que estes exames serão aplicados às pessoas privadas de liberdade.

HORÁRIOS E LOCAIS DE PROVA

Os locais e horários da prova deste domingo ficam mantidos. Os locais de provas terão seus portões abertos às 12h e fechados às 13h, seguindo o horário de Brasília. Porém, o Brasil tem quatro fusos horários diferentes, pois alguns estados aderiram ao horário de verão.

A diferença para este domingo é que a duração da prova é de 4h30, uma hora a menos do que a do domingo anterior.

Mapa mostra horário de fechamento dos portões para prova do Enem neste domingo dia 5 (Foto: Igor Estrella/Arte/G1)

O QUE PODE LEVAR

É obrigatório apenas:

•Documento original com foto na validade (não vale carteirinha de estudante ou certidão de nascimento; veja a lista dos documentos válidos)

•Caneta preta de tubo transparente

É recomendável levar o “Cartão de confirmação” impresso porque ele tem data e local da prova. Mas ele não é obrigatório. É proibido lápis, borracha, calculadora ,fone de ouvido, óculos escuros, boné, chapéu, gorro, aparelho eletrônico, como celular, tablet, relógio, livros e anotações.

Em caso de roubo do documento, é preciso apresentar um boletim de ocorrência feito com menos de 90 dias de antecedência do exame.

Os candidatos podem levar lanches, mas eles devem estar lacrados. Caso estejam abertos, devem estar guardados em sacos plásticos ou potes transparentes. Se houver alguma suspeita, os fiscais tem autorização para revistar.

RESOLUÇÃO E GABARITO NO G1

O G1 continua neste domingo a cobertura especial sobre o exame. Equipes de reportagem seguem a rotina dos candidatos em todos os estados e no Distrito Federal. Logo que o tempo para realização do exame for encerrado, o G1 terá um programa ao vivo com professores para comentar os pontos mais importantes de cada prova. A resolução das questões será feita por professores do COC, no estúdio em São Paulo, e também em uma central montada em Ribeirão Preto (SP).