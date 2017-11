DOR DE BARRIGA: Cliente ameaça matar a tiros padeiro que vendeu pão estragado

Em Rondonia

O idoso Vicente G. O. (68) foi apresentado ao delegado de plantão na Central de Flagrantes na noite de sábado (11) acusado de ameaçar matar a tiros um padeiro de 35 anos. O crime aconteceu na Rua José Guedes, distrito de São Carlos, região do baixo Madeira, em Porto Velho.

A vítima estava vendendo pães pelas ruas da localidade, quando ao transitar em frente a casa do suspeito foi surpreendido por ele. O idoso passou a gritar que os pães do padeiro não estariam bons, tendo em vista que tinham causado forte dor de barriga nele. Neste momento, o trabalhador teria afirmado que o suspeito não era obrigado a comprar o produto dele. Houve acirrada discussão e, em dado instante, o idoso pegou uma espingarda e apontou para a vítima, ameaçando matá-lo. O padeiro fugiu do local e acionou a PM.

O suspeito foi localizado e recebeu voz de prisão. O armamento usado na prática do crime foi apreendido.