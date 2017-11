Depois de uma década Envira ganha pista homologada

Sem ligação terrestre com Manaus, a cidade de Envira (distante 1.227 km em linha) vai ganhar no próximo dia 17 um aeroporto moderno, com amplo terminal de passageiros e uma pista de 1.200 metros totalmente homologada.

Depois de mais de dez anos, a cidade vai entrar para a lista dos municípios com registro na Agência Nacional de Aviação (ANAC), com uma pista regularizada para pousos e decolagens de aeronaves de pequeno e médio porte.

A conquista veio depois de quase um ano de intenso trabalho do prefeito Ivon Rates (PROS), com apoio da bancada federal e do governo do estado.

O gestor atuou diretamente no processo de elaboração do projeto para licenciamento do aeródromo bem como das reuniões com representantes da ANAC, em Manaus e Brasília.

A parceria com o governo do estado exigiu um invesitmento de quase R$ 1milhão, entre revitalização da pista, limpeza do entorno, reforma e ampliação do terminal de passageiros e as taxas para a homologação.

¨ Foi uma grande batalha. Sem o apoio do governo do estado e da nossa bancada federal não teríamos como tirar essa pista da clandestinidade, mas agora teremos um aeroporto de fato e de direito¨, comemorou o prefeito que está preparando uma grande festa para celebrar a conquista.

O aeroporto ¨ Piloto João Fonseca¨, vem recebendo diariamente cerca de vinte vôos, entre pousos e decolagens. A homologação da pista vai ofertar para a população de Envira, uma oportunidade de diminuir o isolamento com a capital e com para as cidades próximas, como Eirunepé e Feijó, no Acre.

Outro benefício,será a chegada das correspondências via Sedex, dos correios. Antes da homologação, todas as encomendas despachadas pelo Correios para Envira tinham como destino a cidade acreana de Feijó, e de lá, eram transportadas por empresas de táxi aéreo, o que encarecia o frete.

A cidade deve receber no dia 17, uma comitiva de deputados estaduais, prefeitos, representantes da ANAC e do governo do estado.