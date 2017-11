Com três horas de diferença de Brasília, candidatos do Acre devem ficar atentos ao fechamento dos portões no 2º dia do Enem

Fechamento dos portões no Acre ocorre às 10h (13h horário de Brasília). Provas começam às 10h30 (13h30 horário de Brasília).

segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2017) ocorre neste domingo (12) em todo o Brasil. Por causa do horário de verão, o Acre tem três horas de diferencia do horário de Brasília, então, os candidatos devem ficar atentos ao fechamento dos portões, às 10h (13h horário de Brasília) com início das provas às 10h30 (13h30 horário de Brasília). Dessa vez, os candidatos vão testar os conhecimentos nas áreas de exatas e biológicas.

O certame terá questões de matemática e ciências da natureza. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 56 municípios brasileiros.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) orienta que os candidatos cheguem aos locais das provas com 1 hora de antecedência. De acordo com o Inep, 54.379 mil pessoas se inscreveram em todo o estado este ano.

O Inep afirma que Rio Branco é a cidade com maior número de inscritos, 34.710 mil pessoas devem participar do exame. Logo em seguida vem Cruzeiro do Sul, com 8.240 mil, e Sena Madureira, com 2015 participantes.

Perfil dos candidatos

Do total de inscritos no Acre, 21,3% dos participantes são pagantes, 60,1% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição e 18,6% obtiveram gratuidade automática por estarem concluindo o ensino médio na rede pública este ano.

Conforme o Inep, 74,8% dos candidatos já concluíram o ensino médio e 19,7% devem concluir esse ano. No total, 57,3% dos inscritos no Acre são mulheres e 42,7% homens. Mais de 21 mil candidatos têm entre 21 e 30 anos, enquanto que 684 são menores de idade.

Segundo dia de provas

– Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões)

– Matemática e suas Tecnologias (45 questões)

Fechamento dos portões – 13h (de Brasília)

Início das provas – 13h30 Fim das provas – 18h