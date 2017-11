Candidatos no AC elegem matemática como a prova mais difícil do Enem 2017: ‘sensação é que você nunca estudou na vida’

Os candidatos no Acre elegeram a prova de matemática como sendo a mais difícil do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, que ocorreu neste domingo (12).

A acadêmica de administração Cleuza Ione Gomes, de 43 anos, disse que já fez o Enem algumas vezes e que a cada ano está mais difícil. “Senti uma dificuldade maior esse ano, sou acadêmica e a impressão que a gente têm é que nunca estudou na vida. Faço para testar meus conhecimentos e, como já estou terminando, se tiver a oportunidade vou tentar outra faculdade”, falou.

Elizanilde Alves da Silva, de 45 anos, é professora e, segundo ela, o nível de dificuldade das provas esse ano estava mais elevado. “Também estou fazendo para testar os conhecimentos. O exame demonstra que a educação não Brasil é exclusiva e não inclusiva, pela dificuldade das provas, que estava de altíssimo nível”, reclama.

O vigilante Josivaldo dos Santos Lima, de 38 anos, também achou a prova de matemática a mais difícil. De acordo com ele, as questões tinham muitos gráficos. “Para a gente que é trabalhador e não tem muito tempo de estudar fica meio inviável conseguir passar, matemática estava muito difícil estava coisa para doido, as outras acho que consegui”, afirmou.

Ivanilze Nascimento da Silva, de 23 anos, e Rosimeire Maria de 23 anos (Foto: Anny Barbosa/G1)

No interior, opniões se dividiram

A candidata de Cruzeiro do Sul, Rosimeire Maria, de 23 anos, disse que também sentiu dificuldade na prova de matemática. “Tenho mais facilidade com as humanas, mas as provas de hoje ainda estavam menos cansativas do que as da semana passada. É a quarta vez que eu faço. Em vista da semana passada, estavam 100% melhores, a maior dificuldade foi matemática”, afirmou.

Contrariando a opinião dos demais candidatos, a Ivanilze Nascimento, de 23 anos, também de Cruzeiro do Sul, disse que achou a prova de matemática fácil e que as provas da semana passada foram as mais difíceis.