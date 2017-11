Candidata leva marmita fitness no 2º dia de provas do Enem no Acre: ‘ajuda na concentração’

Elizana Monteiro, de 21 anos, conta que há dois anos optou por fazer uma reeducação alimentar.

Para aguentar todas a maratona de provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a candidata Elizana Monteiro, de 21 anos, como os demais estudantes levou sua marmita. A diferença é que a dela é fitness. A jovem conta que faz reeducação alimentar há 2 anos e que a comida saudável ajuda na concentração para responder as questões.

“Na minha opinião ajuda porque eu não vou me sentir inchada e também não tem risco de passar mal por causa da comida”, afirma.

A jovem diz que faz dieta todos os dias da semana junto com atividades físicas e que nem no dia da prova do Enem a dieta foi esquecida. “Não pode. Não dá para dar o deslize nem assim, porque amanhã vem o peso na consciência e na balança”, explica.

Elizana conta que na sala, a maioria das pessoas levam chocolates mas que ela não sente mais vontade de comer o doces. “Na minha opinião, se a pessoa está ansiosa e come doce fica mais ansiosa ainda”, conta.

Elizana sonha em cursar enfermagem e ser uma enfermeira fitness. Na marmita tem o pão feito de leite desnatado, sem massa, feito no forno recheado com frango desfiado e água. “Água sempre para me manter hidratada. Nada aqui foi feito com gordura, é tudo bem fácil de fazer, só misturar o leite com ovos e sal e depois rechear”, finaliza.