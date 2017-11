Ataque aéreo de coalizão liderada pelos EUA mata 10

Povoação da província síria de Deir ez-Zor, na fronteira com o Iraque, foi atingida pelos ataques. Um dos mísseis atingiu uma ambulância, matando todos os pasageiros

A aviação da coalizão internacional liderada pelos EUA lançou ataques contra uma povoação na província síria de Deir ez-Zor, na fronteira com o Iraque, matando dez civis, informa a agência síria Sana.

Segundo os dados da agência, a aviação lançou ataques de mísseis contra um bairro residencial da povoação. Um dos mísseis atingiu uma ambulância, matando todos que estavam nela.

Na semana passada, a representação permanente da Síria na ONU enviou ao secretário-geral da organização e ao presidente do Conselho de Segurança uma carta, acusando a coalizão de ter protegido a evacuação de militantes do Daesh (grupo terrorista proibido na Rússia) de Raqqa e Deir ez-Zor durante as operações de libertação destas cidades sírias.

No mesmo dia, o comando do exército sírio comunicou que as tropas tinham tomado sob controle o último bastião do Daesh no país, a cidade de Abu Kemal. A operação antiterrorista no Iraque também se encontra na fase final.

Os EUA e a coalizão internacional liderada por eles atuam na Síria sem aprovação das autoridades oficiais do país, bem como sem uma resolução da ONU. No fim de outubro a coalizão confirmou que, desde o início da operação militar antiterrorista, em agosto de 2014, seus ataques aéreos na Síria e no Iraque causaram a morte de 786 civis. Com informações do Sputnik.