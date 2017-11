Aos 20, jovem com paralisia cerebral no AC faz o Enem e diz que provas mais difíceis foram as de exatas

Mesmo com dificuldade para falar por causa de uma paralisia cerebral, o candidato Antônio Carlos Pimel de Souza, de 20 anos, chegou cedo para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Rio Branco, neste domingo (12). Em poucas palavras, ele disse que pretende cursar direito na Universidade Federal do Acre (Ufac). “Sonho de ser advogado”, afirma. Para ele, as provas de exatas foram as mais difíceis neste segundo dia do exame.