Só com o início das chuvas, governo do Estado vai reativar balanças nas rodovias do Acre

Com uma contratação direta e sem licitação, finalmente o governo de Sebastião Viana vai reativar as três balanças rodoviárias para mensurar o peso dos caminhões trafegando em duas estradas do Estado. A direção do Deracre disse estar em estudo uma expansão do serviço para outros locais.

A falta de fiscalização e o sobrepeso de carga em caminhões de grande porte, principalmente transportando madeira em tora ou pedra/barro, tem sido apontado como um dos maiores problemas para a trafegabilidade das estradas acreanas.

Segundo informou a direção do Deracre, existem somente três balanças em operação, sendo uma na Transacreana (AC-90), uma no Bujari e outra em Sena Madureira, estas duas na BR-364. As unidades funcionam em operações do Deracre e com o apoio da PRF e DNIT.

Conforme disponibilizado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta sexta-feira (10) foi publicada a contratação de uma empresa para prestar os “serviço de manutenção em equipamento aferidor de peso (balança rodoviária), visando atender as necessidades de Fiscalização da Modalidade de Transporte de Carga na Rodovias e Estradas Vicinais”.

Para revitalizar as três balanças paralisadas já algum tempo – o Deracre não informou desde quando os serviços estão inoperantes – vão ser gastos R$ 105.140,00. Isso representa um gasto de pouco mais de R$ 35 mil em cada unidade/balança.

Em nota enviada, o Deracre informou que os órgãos elaboram estudos e propostas para expandir os serviços de pesagem em outras regiões.

“Os equipamentos estiveram parados devido o aguardo dos trâmites de formulação de um novo contrato, que tem perspectiva de ser assinado na próxima semana e subsequentemente dada a ordem de serviço para manutenção e funcionamento das balanças”, informou o Deracre em nota.