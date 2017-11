Policia Civil prende assaltante e recupera objetos da vítima em Rio Branco

Agentes de Polícia Civil da 1ª. Regional prenderam na tarde desta sexta-feira, 10, Ronald

Djhonatan Pinto, 19, acusado de furto qualificado. Ronald foi preso no momento em que saía

de uma audiência de custódia referente a outro inquérito a qual é responsabilizado.

A ação policial foi desencadeada após a investigação apontar o autor do delito. Durante a ação

os agentes recuperaram os pertences; uma TV Samsung de 32’ polegadas e um aparelho

celular LG modelo g4 que foram restituídos aos legítimos proprietários.

Os objetos foram apreendidos com uma pessoa que havia comprado do assaltante e que

foram identificados e já estão sendo indiciados pelo crime de receptação. O assalto ocorreu

em um estabelecimento comercial localizado bairro Bosque, no dia 13, de outubro.

“Conseguimos lograr êxito na prisão dessa pessoa que já possui várias passagens pela polícia

por roubo majorado e assalto. O bom trabalho da equipe de investigadores conseguiu também

recuperar os objetos que foram subtraídos e que serão devidamente devolvidos aos seu

legitimo proprietário”, declarou delegado Leonardo Santa Bárbara.

O acusado foi conduzido a delegacia e em seguida colocado à disposição da justiça.

