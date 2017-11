Militares prendem homem após cometer roubos e apreendem moto roubada

Policiais militares do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2°BPM), prendem envolvido em roubos no bairro Recanto dos Buritis. Fato ocorreu na manhã de sábado, 11 de novembro.

Com informações passadas pelo Centro de Operações em Segurança Pública (Ciosp), de um roubo que acabava de ocorrer onde a vítima teve sua moto roubada, Honda Fan, cor vermelha, e sua carteira por uma dupla que usava uma arma de fogo, após subtrair o veículo os autores fizeram uma outra vítima que caminhava, onde teve sua carteira roubada.

A guarnição recebeu informações que a dupla estava no bairro Recanto dos Buritis, patrulhando na região os policiais avistaram indivíduos com as características passadas em uma residência com portão aberto, ao se aproximar do local um dos homens fugiu e o outro foi abordado pela equipe policial, sendo encontrado com ele o valor de 240 reais, na casa foi encontrado um revólver cal.32, ao lado em outra casa abandonada foi encontrada a moto roubada.

Os militares encaminharam o agente, juntamente com a quantia em dinheiro e a motocicleta para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.