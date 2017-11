Familiares de presos protestam contra suspensão de visitas em presídio de Cruzeiro do Sul

Parentes de presos da penitenciária Manoel Neri protestaram na manhã deste sábado (11) em frente a unidade contra a suspensão de visitas. Cerca de 200 detentos da unidade estão em greve de fome há três dias. Eles alegam receber comida estragada e, assim como os presos de Rio Branco, cobram o retorno de líderes de facção transferidos para fora do estado há quase dois anos.

O coordenador de segurança do presídio, Aislan Barbosa, confirmou a suspensão de visitas no presídio e alegou que a suspensão ocorre porque os detentos não estão aceitando nenhum tipo de atendimento.

“Nós chamamos eles para uma conversa, algumas reivindicações deles não têm respaldo, principalmente de que tem 40 presos numa cela, não é verdade. Mas a suspensão é porque eles não querem nenhum tipo de atendimento, nem judicial, oficial de justiça, assistência social, não querem receber alimentação. Mas estamos com uma equipe médica de prontidão para casos emergenciais”, disse.

Ocilene Oliveira da Silva chegou cedo à unidade para visitar o filho que está preso e queria explicações da direção. “Nós estivemos ontem aqui, disseram que teria visita, que tava liberada, tivemos todas as despesas para chegar até aqui e não tem visita. Tem gente que está aqui desde ontem de manhã! Queremos ver os nossos parentes. Chega aqui e não tem visita?”, reclama.

Quem também estava indignada com a suspensão das visitas era Patrícia da Silva Braga. Ela veio de Mâncio Lima, cidade vizinha de Cruzeiro do Sul para ver um amigo que está preso e não conseguiu entrar. “Venho de Mâncio Lima visitar um amigo quando chego aqui cancelam a visita. Se tem visita pra uns tem que ter visita pra todos. Queremos uma explicação, estamos reivindicando nossos direitos”, disse.

No dia 7 de novembro presos do pavilhão “A” do presídio Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco começaram uma greve de fome.