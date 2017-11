Em Sena, acusado de tentativa de homicídio é condenado, mas cumprirá pena no semiaberto

Nos dois primeiros disparos a escopeta bateu catolé. No terceiro, a arma funcionou, mas não chegou a acertar a vítima





O nacional Francineudo Oliveira da Silva foi levado à julgamento na última sexta-feira, 10, em Sena Madureira e acabou condenado a uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão. Ele sentou-se no banco dos réus acusado de tentar matar, em junho do ano passado, o braçal Clebson Inácio Ferreira.

Por ser réu primário, ter bons antecedentes e já ter ficado um ano no presídio local, Francineudo cumprirá a pena no regime semiaberto, conforme decisão judicial.

DOS FATOS

De acordo com os autos do processo, o caso analisado pela justiça local é datado do dia 21 de junho de 2016. Clebson Inácio Ferreira, a vítima, tinha ido ao banheiro tomar banho e, ao retornar, foi surpreendido pelo acusado que estava de posse de uma escopeta. Naquela data, Clebson estava com a perna quebrada e andando de muletas, razão pela qual não teve como esboçar nenhum tipo de reação. Nos dois primeiros disparos a escopeta bateu catolé. No terceiro, a arma funcionou, mas não chegou a acertar a vítima, atingindo em cheio a porta da casa.

No curso das investigações ficou constatado que Clebson Inácio tinha se casado com a ex-mulher de Francineudo. Este por sua vez, ficou sabendo que Clebson batia nas duas enteadas e por isso tentou matá-lo. A vítima, porém, alegou em juízo que não batia nas filhas de Francineudo.

O corpo de jurados, formado por sete pessoas da comunidade, não julgou a denúncia do MP em sua totalidade, culminando na soltura do acusado.

O julgamento foi presidido pelo Dr. Fábio Farias, juiz de direito da comarca de Sena Madureira.