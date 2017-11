Dupla invade casa, rende vizinhos e leva moto em Cruzeiro do Sul

Vizinhos conversavam na varanda da casa de um deles em Cruzeiro do Sul, quando foram surpreendidos por uma dupla armada com um facão e uma faca na noite de sexta-feira (10). Os criminosos anunciaram o assalto e fugiram levando uma moto e pertences das vítimas

“Deixamos de ir a uma pizzaria para ficar em casa. A rua é escura e quando percebemos os caras já bateram com o terçado e começaram a pedir celular, chave da moto, relógio, tomando cordões e ameaçando que se a gente ligasse para a polícia, eles voltavam e matavam a todos. Depois subiram na moto e fugiram”, relata.

Ele conta que não esperava ser assaltado dentro de casa. “A polícia fez rondas no bairro logo cedo e isso nos deu uma falsa sensação de segurança. Mas acabou acontecendo com a gente. Foi um momento muito tenso. Momentos antes a gente conversava sobre essa onda de violência. Fiquei sem ação, com medo de alguém ficar ferido. De mim levaram a moto, celular e relógio”, lamenta.