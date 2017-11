Dupla de assaltantes, um deles de aproximadamente 10 anos fere vitima a golpe de faca

Na noite desta sexta-feira (10), um jovem caminhava na Avenida Antônio da Rocha Viana, quando foi interceptado por uma dupla que estava de bicicleta e armada de faca e anunciou o assalto.

De acordo com a vítima que pediu para não ser identificada, um dos assaltantes teria aproximadamente 10 anos de idade, no entanto era o mais violento.

Os assaltantes mirins queriam o aparelho celular da vítima que decidiu reagir ao roubo ( assalto) e findou sendo perfurado com um golpe de faca naa costas e os assaltantes levaram o aparelho celular da vitima.

Um motociclista que passava na hora do assalto ainda tentou seguir os criminosos, mas ele optou por retornar e socorrer a vítima acionando uma equipe do SAMU.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

