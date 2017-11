Dupla acusada de matar jovem em frente à UPA é presa em Rio Branco

Ricardo Cordeiro da Silva, de 30 anos, e Cleison Casconcelos Alves, de 29, foram presos na Rua do Barro, no bairro Ayrton Sena. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola 9 milímetros com numeração raspada, de uso exclusivo das Forças Armadas, e uma moto roubada.