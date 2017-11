Avião bate em pássaro após decolagem em Rio Branco e assusta passageiros

‘Despertei com o barulho’, diz advogado. Avião colidiu contra um pássaro próximo ao aeroporto de Rio Branco e retornou para a capital.

Uma aeronave da Latam Airlines que saiu de Rio Branco para Brasília na madrugada deste sábado (11) colidiu contra um pássaro minutos após decolar do aeroporto da capital e assustou passageiros. Por causa do incidente, a aeronave teve que retornar para Rio Branco. Em nota, a Latam informou que não houve nenhuma pane no avião e que o procedimento foi tomado por ‘segurança’.

O advogado Andrey Rêgo estava no voo e disse que chegou a acordar por causa do barulho. “Eu estava dormindo e despertei com o barulho, mas não chegou a ter pânico. O piloto informou que teve uma falha mecânica e por isso ia retornar para o aeroporto”, conta o advogado.

Ainda segundo Rêgo, a aeronave levava cerca de 230 passageiros e alguns chegaram a relatar que viram faísca saindo da turbina. Mas a Latam nega.

“A Latam Airlines Brasil informa que a aeronave do voo JJ3586 (Rio Branco – Brasília), que partiu às 3h10 de hoje (11), colidiu com um pássaro nas proximidades do aeroporto de Rio Branco. Com isso, a aeronave retornou ao terminal, onde aterrissou em completa segurança às 3h40 [horário de Brasília]”.

Ainda conforme a Latam, os passageiros seguirão para o destino final no voo JJ9020, programado para decolar às 22h10 [horário de Brasília]. “A companhia está prestando toda a assistência necessária aos passageiros e reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”, finalizou.