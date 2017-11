Antes de viajar à Alemanha, Sebastião Viana é recebido por Lula: “Diálogo abençoado”

Antes de viajar a Bonn, na Alemanha, onde participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 23), o governador Sebastião Viana esteve nesta sexta-feira, 10, em São Paulo com o ex-presidente Lula. A viagem à Alemanha foi um dos assuntos do encontro. Viana estava acompanhado do publicitário Gilberto Braga, da Companhia de Selva.

A assessoria do ex-presidente publicou no Facebook uma foto do encontro entre o governador do Acre e Lula e informou que ambos “conversaram sobre políticas de conciliação de desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente.”

“Diálogo abençoado com o amigo Presidente Lula.Bote fé e diga Lula!”, disse Sebastião Viana sobre o encontro com o ex-presidente.

Lula, aliás, deve vir ao Acre no final deste mês. Acompanhado da ex-presidente Dilma Rousseff, o petista visitará os Estados do norte do país em uma agenda política pré-eleitoral denominada de “Caravana das Águas”.