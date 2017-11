8º Festival Pachamama terá exibição de filmes na Ufac

O Festival Internacional Pachamama: Cinema de Fronteira, em sua oitava edição, ocorre em Rio Branco de 18 a 25 deste mês. A Universidade Federal do Acre (Ufac) será palco para mostra competitiva do evento e lançamento de livro, entre outras atividades culturais, no campus-sede. O festival terá programação em diversos espaços artísticos da cidade.

Serão exibidos 68 filmes latino-americanos, alguns com estreia nacional e mundial. A programação inclui oficinas, debates, show e festa de encerramento. O objetivo do Pachamama é promover a integração cultural e cinematográfica entre os países da fronteira.

O diretor artístico do festival, Marcelo Cordero, ressalta o caráter engajado do cinema. “Neste ano, o Pachamama aposta no cinema como ferramenta de luta, resistência e provocação política e cultural”, conta. “O cinema é um meio de reflexão, conhecimento e encontros. Nesse sentido, todos os filmes que passaram pela curadoria são as vozes do continente latino, esse território de identidades, sincretismos e diferenças.”

Nesta edição, ao contrário de anteriores, o festival não conta com patrocinadores; possui apoio de instituições e empresas, além de quantia arrecada por meio de campanha na plataforma de financiamento colaborativo Catarse.

Para saber mais sobre o evento, acesse o site www.cinemadefronteira.com e sua fanpage www.facebook.com/cinemadefronteira.