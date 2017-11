Ufac inaugura bloco de doutorados

A Universidade Federal do Acre (Ufac) inaugurou as instalações que vão atender os programas de pós-graduação em Saúde Coletiva e Produção Vegetal, nesta sexta-feira, 10. Os prédios recebem os nomes dos professores doutores Sérgio Koifman e Antônio Francisco da Silva, respectivamente.

O espaço conta com uma área de 1.500 metros quadrados e está dividido em dois pisos. No térreo, onde devem se concentrar as atividades do programa de Produção Vegetal, há espaço para laboratório de informática, pós-colheita, biologia do solo, microbiologia agrícola, propagação de plantas, entomologia e análise de plantas. No compartimento superior, estão salas para extração de DNA e processamento de sangue, depósito de resíduos, diagnóstico biológico, avaliação nutricional, além de salas de aula e espaço administrativo que atenderão o programa de Saúde Coletiva.

“São mais de dez laboratórios sendo entregues hoje. Neles, alunos e pesquisadores terão o espaço e a tranquilidade para realizar suas pesquisas, discutir dados e desenvolver relatórios”, disse o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Josimar Batista. “O ganho vem no sentido de conseguirmos aumentar nossa produção e elevar os conceitos dos nossos programas.”

O reitor da Ufac, Minoru Kinpara, destacou o crescimento da pós-graduação nos últimos anos. Atualmente, a universidade oferece 32 cursos stricto sensu, 18 divididos entre programas de mestrado e doutorado. “Hoje, o aluno pode começar na educação básica, através do Colégio de Aplicação, e só sair da Ufac com o título de doutor”, lembrou. “Essa é uma conquista enorme e, por isso, estamos trabalhando cada vez mais para garantir, também, esse suporte de infraestrutura.”

A vice-reitora Guida Aquino também participou da solenidade. “Estamos inaugurando esse espaço físico, mas precisamos, principalmente, das pessoas”, opinou. “São elas que vão conduzir o processo e continuar alavancado a nossa universidade. Nossa expectativa é que, a partir de agora, esse lugar se transforme em um berçário para muitas produções científicas.”

Ainda estiveram presentes na solenidade de inauguração o diretor do Centro de Ciências da Saúde e do Desporto, Wagner Pinto; o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Márcio de Oliveira; a coordenadora do programa de pós-graduação em Saúde Coletiva, Simone Opitz; a representante da família de Sérgio Koifman, Maria Fernanda Borges; e o irmão de Antônio Francisco da Silva, Pedro Paulo da Silva.