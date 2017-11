TRÁGICO: Médico morre em acidente de moto na BR-364

O médico Ic Nogueira Cabral (29) morreu na noite desta quinta-feira (09) após perder o controle da motocicleta que conduzia na BR-364, KM 670, entre Itapuã do Oeste e Ariquemes/RO.

De acordo com informações da polícia, a vítima pilotava uma motocicleta BMW/R1200 GS Adventure, de cor branca, quando perdeu o controle da direção ao passar em um quebra-molas, saiu da pista e na queda morreu instantaneamente. O corpo foi encontrado em meio a vegetação numa ribanceira.

O médico era morador de Porto Velho e retornava para a capital no momento do acidente. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente para os trabalhos necessários. A vítima faria 30 anos no próximo dia 26.