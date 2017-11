Servidores são capacitados para detectar casos de violência contra a mulher em órgãos públicos

O atendimento e acolhimento a mulheres vítimas de violência foram temas de palestras e debates em Mâncio Lima, interior do Acre nesta quinta-feira (9). A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SEPMulheres) está visitando algumas cidades e vilas do Vale do Juruá para capacitar servidores que atendem essas mulheres na rede pública.