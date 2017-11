Segunda mala com restos mortais é achada em igarapé e pode ser de mulher esquartejada no Acre

Uma segunda mala com pedaços do corpo de una mulher esquartejada foi encontrada na manhã desta sexta-feira (10), no Igarapé Judia, no bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco. Ao G1, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) confirmou a ocorrência e disse que uma equipe da Polícia Militar (PM-AC) foi encaminhada ao local.

A primeira mala com partes do corpo da diarista Marcela Andreia foi achada por moradores na última terça (7) dentro do igarapé. Tudo indica que os restos mortais encontrados nessa segunda mala sejam dela. Ao G1, o Ciosp informou que a segunda mala estava bem próxima do local onde foi achada a primeira. Marcela teve a cabeça, pernas e mãos decepadas. A nova mala foi encaminhda ao Instituto Médico Legal (IML) e o conteúdo vai passar por perícia.

A identificação foi feita por familiares no IML na quarta (8). Apesar disso, o coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Rêmulo Diniz, falou ao G1 que iria esperar o laudo do IML.

Ao G1, um parente, que pediu para não ser identificado, contou, na quarta (8), que a família não tinha contato com a diarista há dois dias. Marcela morava com a família no bairro Seis de Agosto, mas tinha se mudado recentemente.

“Não sabemos onde ela estava morando. Falava pouco com a gente. Estava morando com alguém, mas não sabemos com quem”, falou.