Publicado resultado final da prova oral e convocação para exames e assinatura do contrato do ISE de Brasiléia

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e o Instituto Socioeducativo do Acre – ISE, publicaram três editais na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 10, referente ao processo seletivo que irá contratar profissionais de nível médio e superior para atuar no ISE de Brasiléia, fronteira Brasil/ Bolívia.

O primeiro edital trata acerca das respostas aos recursos e o resultado final da prova oral . Já o segundo edital informa acerca do resultado final e da homologação do processo seletivo. O terceiro edital trata da convocação para exames médicos, entrega de documentos e assinatura do contrato de trabalho.

Os candidatos poderão obter informações junto ao Instituto Socioeducativo do Acre, por meio do telefone (68) 3224-8804 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.

As vagas são para os seguintes cargos: Agentes Socioeducativos Masculino (14) e outras (02) duas vagas para o sexo feminino, 01 vaga para Assistente Social e outra para Psicologo. O prazo de validade do processo seletivo será de 02 (dois) anos. Os salários variam de R$ 2.815,55 a R$ 3.908,22 com carga horária de 40 horas. A lista dos convocados pode ser acessada no link: http://www.diario.ac.gov.br/