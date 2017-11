Procon do Acre alerta consumidores sobre “falsos descontos e maquiagens de preços” na Black Friday

O consumidor precisa ter alguns cuidados antes de comprar qualquer coisa durante a Black Friday, que ocorre no dia 24 de novembro e que no Brasil abre o período de compras para o Natal com oferecimento de até 80% de descontos em diversos produtos.

O diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues, lembra que é importante evitar compras por impulso e é necessário se certificar sobre a política de troca da empresa, já que a troca só é obrigatória em caso de vício no produto, ou quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial.

“Nos anos anteriores foram constatados falsos descontos e maquiagens de preços, por isso é importante que o consumidor tenha o cuidado de pesquisar e acompanhar antecipadamente os preços dos produtos que pretende comprar nesse dia”, diz.

Dúvidas ou denúncias ao Procon podem ser feitas pelo telefone (68) 3223-7797 ou em um guichê localizado na praça rosa da Central de Serviços Públicos (OCA).

Dados da Fundação Getúlio Vargas estimam que a edição 2017 da Black Friday deve apresentar um aumento entre 15% e 20% no faturamento dos empresários. Em 2016, as vendas cresceram 17% em relação ao ano anterior.