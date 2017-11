Paciente com câncer é transportada em cadeira de balanço em Rio Branco

A paciente Maria da Conceição Rosas da Silva, de 53 anos, está passando por dias difíceis. Diagnosticada com nove tumores cancerígenos pelo corpo, a mulher, que vive em Xapuri, foi mandada para Rio Branco, onde, desde a segunda-feira, dia 06, busca, sem sucesso, atendimento médico na Capital.

A paciente, segundo um dos filhos, está sentindo muitas dores. Um dos olhos de Maria da Conceição está quase todo do lado de fora da cabeça e o medo entre familiares é que a mulher adquira uma infecção generalizada e morra, já que o câncer está tomando a cabeça da paciente. A família buscou o ac24horas para pedir socorro.

“A gente que precisa de ajuda, de socorro. Nós já a levamos para vários hospitais. Lá no Hospital do Câncer mandaram para casa, de qualquer jeito, nem falaram o que tinha que fazer, só deram os remédios. Ela ficou lá três dias e nenhum médico atendeu essa mulher, só as enfermeiras. Essa é a saúde de primeiro mundo?”, questiona Marla Matos, vizinha da mulher.

O quadro de saúde de Maria da Conceição é tão delicado, que a mulher já não consegue mais andar. Até para falar está difícil: falta a voz e ela chora. A doença tem abalado os familiares que já não sabem mais a quem recorrer. Maria está dormindo em uma rede, numa casa simples no bairro Placas, onde nem ventilador tem para refresca-la durante o calor.

“O que a gente quer é que pelo menos eles a levem para o hospital e acompanhem ela. Aqui nessa casa ela não tem condição de ficar. Ela sente dor o dia todo e passaram os comprimidos de morfina, mas nem isso está tá tirando a dor que ela sente. Daqui a pouco os remédios já não fazem mais efeito, e como ela vai ficar?”, completa a vizinha, que tenta ajudar.

Marla conta que a Conceição, por não conseguir andar, precisa ser carregada em uma cadeira de balanço. “É uma realidade dura. É muita humilhação. Os médicos precisam ajudar essa mulher, ela precisa ser socorrida com urgência, não dá mais para ela esperar, senão vai morrer à mingua aqui, sem ajuda de ninguém”, finaliza.

Hospital do Câncer tem explicação

O quadro clínico de Maria da Conceição Silva, segundo a Direção do Hospital do Câncer, é bastante avançado, o que, no entendimento dos médicos especialistas, faz com que o melhor tratamento seja o paliativo, com a paciente em casa. O hospital se comprometeu em enviar uma equipe de profissionais à residência da mulher até a próxima quarta-feira, dia 15.

Diante das alegações da família, o Hospital do Câncer reiterou que a mulher foi atendida e medicada, corretamente, inclusive levando medicamentos para casa. Justamente o que a família já havia dito. O portal vai continuar acompanhando o caso, para mostrar se a equipe de profissionais vai até a casa em que está Maria da Conceição.