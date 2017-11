Moradores do Bom Sucesso convidam o prefeito para morar uma semana no Bairro

Os moradores do Bairro do Dom Sucesso estão postando nas redes sociais o sofrimento do dia-a-dia das famílias que ali residem e através do facebook os moradores convidam o prefeito Mazinho Serafim para morar pelo menos uma semana no bairro e ter que sair todos os dias na lama com o chinelo na mão.

“Talvez, ele vivendo o problema possa entender que nós também somos seres humanos e merecemos respeito”, disse a moradora na sua página no facebook.

Outra moradora disse que seus filhos não estão mais indo à escola todos os dias e muitas vezes eles caiem na lama e chegam na escola sujos e são motivo de piadas para os demais colegas.

A moradora salienta ainda que o prefeito pode até usar a desculpa que não pode fazer nada agora, “mas deveria pelo menos amenizar o nosso sofrimento improvisando com concretos ou outro material”. Ela finaliza argumentando que as famílias do bairro só são importantes em época de eleições.

A reportagem do senaonline tentou contato com o prefeito, mas o seu telefone estava fora de área. Mesmo assim, o espaço fica aberto caso ele queira comentar a matéria.