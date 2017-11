Menina que luta contra leucemia é diagnosticada com novo tumor e não consegue fazer transplante

Desde 2016 a pequena Débora Rauane, de 3 anos, luta para vencer a leucemia. A menina precisava de um transplante de medula, que ocorreria este ano, mas foi suspenso após ser descoberto que a menina estava com um novo tumor na bexiga e no retor.

No último dia 9, foram feitas ultrassom e tomografia, quando foi constatado a presença de um tumor entre a bexiga e o reto, afetando os rins. Uma sonda foi colocada em Débora e o transplante, que estava marcado para as próximas semanas, foi suspenso.

“A situação é complicada. Estamos em Recife tentando ver como ir para Barreto, em São Paulo, depois da liberação do médico. Aqui o Sistema Único de Saúde só cobria o transplante na clínica particular. Ninguém esperava esse novo tumor. Agora temos que fazer primeiro a retirada do tumor para poder fazer o transplante”, explica a mãe.