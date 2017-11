Mãe de meninas vítimas de abuso deve ser ouvida pela polícia em Cruzeiro do Sul

Exame confirmou que adolescente de 15 anos não é mais virgem, mas polícia ainda investiga se estupro ocorreu. Mãe das meninas pode ser responsabilizada.

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul continua investigando o abuso sexual contra duas irmãs, de 15 e 7 anos, no interior do Acre. Um dos exames solicitados pela polícia confirmou que a adolescente não é mais virgem, mas não precisou quanto tempo a conjunção carnal aconteceu.

O delegado responsável pelo caso, Luis Tonini, disse que a mãe das garotas deve ser ouvida, principalmente, porque as duas estavam sozinhas. O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar de Cruzeiro do Sul na quinta-feira (9).

Apesar do exame, Tonini explica que não há confirmação de que o suspeito do crime tenha estuprado a adolescente, isso porque a ruptura do hímen ocorreu há algum tempo, segundo o delegado.

“Pelo relato do Conselho Tutelar, o acusado só pegava ela para acariciar e beijar na boca. Não sabemos com quem ela praticou atos de conjunção carnal. A ruptura do hímen dela é antiga, mas não dá para precisar há quanto tempo aconteceu. Vamos ter que ouvir as vítimas para saber detalhes”, explicou.

O delegado disse ainda que a menina de 7 anos não sofreu penetração, o que não exclui que tenha sido abusada de alguma forma. “A princípio, não sofreu nenhuma violência de cunho sexual, não houve conjunção carnal, mas pode ser que tenha sido beijada”, destaca.

A mãe das meninas deve ser ouvida pelo delegado e também, caso seja confirmado que sabia dos abusos, responsabilizada. “Quero saber por que as duas garotas estavam sozinhas na casa do suspeito. Ela será ouvida para esclarecer. Se ela sabia e permitia, ela pode ser responsabilizada”, finaliza o delegado.