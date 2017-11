Legalização dos jogos de cassino no Brasil

Parece que é agora, finalmente, que os jogos de cassino vão ser legalizados no Brasil. O consenso político parece finalmente existir, junto com vários estudos apontando os benefícios e preparando a implementação da medida, de que já se vem falando de forma ativa desde o início de 2016. É possível que no início de 2018 o processo já esteja terminado.

É certo que o “impeachment” de Dilma Rousseff veio atrasar todo o processo, mas o governo Temer mantém a intenção e, em meio a tempos de grande divisão política, este não parece mais ser um tema polêmico. A legalização dos cassinos permitiria ajudar o turismo, fixando os jogadores brasileiros que hoje em dia vão atéao Uruguai, ao Paraguai ou mesmo aos Estados Unidos, e também cobrar impostos, que poderiam ser investidos imediatamente em saúde, educação e muito mais.

Na primeira semana de novembro, o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS) apontou que teria acontecido uma reunião entre Rodrigo Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, e elementos ligados ao setor do jogo. A notícia, que foi divulgada pelo Games Magazine, falava que os deputados estão considerando um projeto que trate do jogo do bicho, do bingo mais jogos eletrônicos, e dos cassinos. Se o bicho e o bingo poderão ser liberados, respetivamente, para todo o país e várias cidades, no caso dos cassinos é esperado que sejam permitidos entre 2 a 3 por cada estado, apenas.

No Senado parece também existir consenso sobre a medida, e está sobre a mesa a possibilidade de juntar os projetos das duas casas num só. A estimativa de impostos anual é de R$ 18 bilhões, que seriam muito bem-vindos. Falando também para o Games Magazine, o deputadoCesar Halum (PRB-TO) falou que a outorga de licenças é outro meio de receita, que pode valer até R$ 10 bilhões.

O Rio Grande do Sul parece ser um dos grandes interessados no tema; não só foi Pompeo de Mattos uma das fontes, mas já estariam em construção duas casas de máquinas caça-níquel já aguardando a legalização esperada. Halum acrescentou também que a legalização terá benefícios morais, em favor dos investidores sérios e honestos que preferem pagar imposto em vez de trabalhar clandestinamente. Será também para prejuízo dos malfeitores, pois com a utilização de cartão bancário, a Receita Federal irá controlar todos os movimentos de dinheiro.

