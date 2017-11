ISTO É BRASIL: Homem é preso em RO por causa de um requeijão

estabelecimento comercial praticado no superatacado Centro Norte da Avenida Brasília, no centro de Porto Velho. Uma guarnição da Polícia Militar prendeu no final da manhã desta sexta-feira (10) F. A. S., 37, acusado do crime de furto aestabelecimento comercial praticado no superatacado Centro Norte da Avenida Brasília, no centro de Porto Velho.

Conforme consta em boletim de ocorrência, o homem foi flagrado por funcionários no momento em que furtava um pote de requeijão do comércio. No instante em que F. saía do local, foi abordado e a PM chamada.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes.