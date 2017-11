Inscrições para cursos de informática gratuitos terminam nesta sexta-feira (10) em Cruzeiro do Sul

O diretor da escola, Ney Mazzaro, explica que os cursos são escolhidos de acordo com a demanda da cidade. Em entrevista ao Jornal do Acre 1ª edição desta sexta, ele disse que o município tem tentado suprir essa demanda.

“A gente procura sempre fazer um cadastro de reserva, porque as pessoas que, por um motivo ou outro, desistam do curso, a gente consegue chamar as que estão esperando. Nós estamos reforçando dentro da gestão esses cursos de agentes de turismo para que a demanda que temos aqui na região, no município, especificamente, seja sanada”, explica.