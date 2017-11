Homem tenta fugir por basculante do banheiro do Deck para não pagar dívida

Os amigos do Antônio Ferreira são o que podemos chamar de “amigos da onça”. Ontem à noite, ele e três pessoas saíram para comer e beber no badalado Deck Burger, na rua Marechal Deodoro, em Rio Branco. Ocorre que os três amigos o deixaram sozinho com uma dívida de R$ 99 a pagar. Resultado: Antônio estava liso, não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus de volta à sua casa, na rua Otávio Rola, na Nova Estação, e tampouco estava disposto a lavar a louça do Deck.

Para tentar se livrar do pagamento e não passar vergonha, Antônio teve uma ideia: inventou que estava com vontade de mijar, mas na verdade a ideia dele era fugir do lugar sem pagar a dívida. Aí, ele entrou no banheiro e tentou fugir pela janela basculante. Porém, Antônio teve outro azar porque caiu na casa ao lado e foi localizado por funcionários do Deck, que acionaram a polícia.

O rapaz foi algemado e conduzido à delegacia por policiais militares.