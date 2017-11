Homem que matou e jogou corpo do namorado é condenado por latrocínio

Soriano, 21, acusado de ter assassinado o namorado Miguel Angelo Ribeiro Borges e jogar o corpo em um poço da residência da vítima no bairro Socialista, zona leste de Porto velho. O juízo da 3ª Vara Criminal de Porto Velho condenou a 21 anos de prisão no regime fechado, o desempregado Dener MendonçaSoriano, 21, acusado de ter assassinado o namorado Miguel Angelo Ribeiro Borges e jogar o corpo em um poço da residência da vítima no bairro Socialista, zona leste de Porto velho.

O crime aconteceu no final do mês de setembro, após uma diiscussão do ´casal´ e só foi descoberto porque um vizinho da vítima achou estranho a movimentação na casa e a mudança repentina dos móveis pelo assassino para outra residência. Dener foi preso dois dias depois pela polícia e confessou o crime. A vítima teve o pescoço cortado por um abridor de latas.

Quando foi preso, Dener estava de casa nova com outro amante e levou consigo alguns móveis e eletrodoméstico da vítima, isso caracterizou o crime de assalto seguido de assassinato (latrocínio). Dener está preso desde que foi detido pela Polícia e continuará preso até que tenha direito á progressão de regime. A condenação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da Justiça.