“A gente não ganha dinheiro com cambito”, diz moradora ao reclamar de aumento no talão de luz

A funcionária pública Antônia Arantes, residente na Travessa da AABB, em Sena Madureira, está revoltada com a Eletrobrás. Nesta semana, ela procurou a imprensa para denunciar um aumento abusivo na conta de luz. De acordo com a mesma, no mês anterior seu talão chegou com o valor de 198 reais. No mês seguinte, esse valor saltou para 309 reais.

“É um verdadeiro absurdo. Se tivesse aumentado dez ou vinte reais era compreensível, porém, aumentou mais de 100 reais, sendo que o consumo continuou o mesmo”, comentou.

Dona Antônia Arantes alega que procurou a Eletrobrás, mas nada foi resolvido. “Foram verificar lá na minha casa e disseram que estava certa a nova cobrança. Não tenho bomba dágua, ar-condicionado, freezer, enfim, o consumo permaneceu o mesmo, mas a conta aumentou de forma abusiva. Não aceito isso porque a gente não ganha dinheiro com cambito. Daqui uns dias vamos viver no escuro porque ninguém vai ter mais condições de pagar o talão de luz”, desabafou.

Em Sena Madureira são várias as reclamações contra a Eletrobrás por conta do aumento impiedoso na conta de luz.