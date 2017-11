Friale prevê “temporais e queda pontual de granizo” em várias regiões do Acre

O tempo é instável no Acre nesta sexta-feira, 10, com muitas nuvens. À tarde e à noite, há probabilidade de temporais e chuvas fortes com raios, ventanias e queda pontual de granizo em várias regiões em Rio Branco e interior, informa o pesquisador meteorológico Davi Friale.

“A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 60 e 80%, no leste e no sul do estado, e, entre 55 e 75%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, entre fracos e moderados, da direção noroeste e variações de oeste e do norte”, lembra.

PRÓXIMOS DIAS

No Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia e Peru há uma alta umidade do ar e chuvas a qualquer hora, que podem ser intensas e prolongadas em algumas áreas. A previsão é de que essas chuvas intensas predominem, pelo menos, até a próxima quarta-feira, dia 15 de novembro, com alta probabilidade de temporais em vários pontos.